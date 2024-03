Stiefmutter lässt grüßen: ADAC-Sommerreifentest bedingt Thema im Klubmagazin

Seit der ADAC sein Klubmagazin Motorwelt neu konzipiert hat vor einigen Jahren, fristen Reifentests dort mitunter ein Schattendasein. Wobei eine solch stiefmütterliche Behandlung vorzugsweise die Produktvergleiche von Sommerprofilen zu treffen scheint. Zwar war das 2022 und vor allem im Frühjahr vergangenen Jahres nicht so, zumal der ADAC da das 50-Jährige seiner Reifentests gefeiert und anlässlich dessen nicht weniger 50 Profile für die warme Jahreszeit geprüft hat und später in Heft 4/2023 dann auch die Ergebnisse des Winterreifentests zu lesen waren. Aber wie schon 2021 wird in der aktuellen Motorwelt der diesjährige Sommerreifentest des Automobilklubs und seiner Partner sehr wohl berichtet – mehr als ein Verweis auf die ADAC-Webseiten mit den weiteren Details ist das Ganze aber nicht. Mal abwarten, wie es sich mit dem für Ende Juni angekündigten Ganzjahresreifentest des Klubs verhält. Ob dessen Resultate ihren Weg in die übernächste Ausgabe – Heft 2/2024 der Motorwelt erscheint bereits am 16. Mai – finden werden?