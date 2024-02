ADAC-Ganzjahresreifentest 2024 erscheint Ende Juni

Im Nachgang zu seinem aktuellen Sommerreifentest stellt der ADAC über die eigenen Webseiten auch eine aktualisierte Version seines Sommerreifenratgebers in digitaler Form bzw. als PDF-Datei zum Herunterladen bereit. Wer sich in diesem Zusammenhang die Frage stellt, warum in diesem Frühjahr „nur“ 16 Profile in einer Größe (215/55 R17) geprüft wurden, der sei an die Ankündigung des Klubs vom vergangenen Herbst erinnert, 2024 auch wieder einen Ganzjahresreifentest vorlegen zu wollen. Erscheinen soll dieser nun am 25. Juni. Demnach wurden dafür ebenfalls 16 Reifen geprüft, wobei die Wahl auf die Dimension 205/55 R16 gefallen ist, während der Klub bei seinem bisher letzten Vergleich von Allwetterreifen 2020 die Größe 235/55 R17 gewählt hatte. Heißt: In Summe ist für das Frühjahr bzw. den Sommer 2024 wie meist üblich 32 Modellen – nur beim letztjährigen Jubiläumtest waren es 50 Exemplare – „aufs Profil gefühlt“ worden, nur eben verteilt auf einerseits 16 Spezialisten fürs Warme und andererseits 16 Ganzjahresreifen. Was wiederum vermutlich dem erhöhten Prüfaufwand durch das 2023 geänderte ADAC-Testprozedere geschuldet ist. Ob die für die zuletzt genannte Reifengattung mitunter verwendet Bezeichnung als Alleskönner sich bewahrheitet, wird man dann im Juni sehen.