Neues Sortiment an Perfect-Equipment-Montagepasten erhältlich

Wegmann Automotive hat unter seiner Marke Perfect Equipment ein neues Sortiment an „Montagepasten für jeden Bedarf“ eingeführt. Das Sortiment ist in den drei Farben transparent, Schwarz und Weiß in je drei Viskositäten (universal, weich, fest) erhältlich. Von „präzisen Anwendungen bis hin zu schnellen Ergebnissen“ gebe es damit für jeden Bedarf die richtige Lösung, wobei alle Montagepasten „eine Kombination aus einfacher Anwendung, sicherem Halt und umweltverträglichen Eigenschaften“ bieten, heißt es dazu abschließend.