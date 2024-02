Reifen-Fake-Shops gibt’s nicht nur in Deutschland

Hierzulande warnen Verbraucherschutzorganisationen immer öfter vor Fake Shops im World Wide Web, wo Kunden bei Bestellungen für ihr Geld dann keine Ware bekommen. So etwas gibt es selbstredend auch beim Thema Reifen, und vor allem ist das Ganze kein rein deutsches Phänomen. Denn bei Falken Tyre Europe ist man jüngst über die ganz offensichtlich auf den norwegischen Markt abzielende Webadresse www.falkennorge.com gestolpert, über die vermeintlich Reifen der zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) gehörenden Marke gekauft werden können. Erstes Problem dabei: Teils werden Profile angeboten, die gar nicht für den europäischen, sondern den nordamerikanischen Markt gedacht sind, und teils solche, die es nach Herstelleraussagen überhaupt gar nicht gibt. Was den Verdacht aufkeimen lässt, dass hier jemand schnelles Geld ohne Gegenleistung machen will oder auf diesem Wege an Kreditkartendaten kommen will. Wobei Falken im Zuge dessen dann noch weitere solcher (Fake-)Shops beispielsweise unter www.falkengreece.com, www.falkenfrance.com, www.falkenspain.com, www.falkenbulgaria.com, www.falkendanmark.com, www.falkenschweiz.com sowie www.falkenuk.com entdeckt hat. Mehr noch: Es ist nicht nur Falken betroffen, sondern analoge Präsenzen, mit denen augenscheinlich betrügerischen Absichten verfolgt werden, finden sich genauso für noch weitere Hersteller/Marken wie beispielsweise Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin oder Pirelli.