Vollzug von Schaefflers Vitesco-Erwerbsangebot Anfang 2024 erwartet

Im Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebotes sind der Schaeffler AG eigenen Worten zufolge bis zum Ende der Annahmefrist am vergangenen Freitag knapp zwölf Millionen Vitesco-Aktien angedient worden entsprechend rund 29,9 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an der ehemaligen Continental-Antriebssparte. Zusammen mit dem gut 49,9-prozentigen Anteil der IHO Holding – der strategischen Managementholding der Familie Schaeffler – wird das Unternehmen nach Vollzug des Erwerbsangebotes dann folglich über leicht mehr als 79,8 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco verfügen. Da zudem alle dafür erforderlichen regulatorischen Freigaben vorliegen sollen, erwartet Schaeffler den Vollzug des Erwerbsangebotes und die Zahlung der Angebotsgegenleistung für den 5. Januar. „Mit dem Ergebnis des Erwerbsangebotes sind wir sehr zufrieden. Die Schaeffler AG wird ab 5. Januar 2024 mit rund 30 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG beteiligt sein. Das ist etwas mehr als wir erwartet hatten und eine sehr gute Basis, um die Transaktion weiter wie geplant umsetzen zu können“, sagt der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld. Denn besagtes Erwerbsangebot sei lediglich der erste Schritt einer dreistufigen Gesamttransaktion gewesen, deren Abschluss nach einer für den 2. Februar kommenden Jahres terminierten außerordentlichen Haupt-/Sonderversammlung dann für das vierte Quartal 2024 angepeilt wird.