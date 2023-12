Rosenfeld bleibt weitere fünf Jahre Schaeffler-Vorstandsvorsitzender

Seit März 2009 in Schaeffler-Diensten zunächst als Finanzvorstand, um im Oktober 2013 erst übergangsweise zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Financial Officer (CFO) und ab Juni 2014 dann als Vorstandsvorsitzender des Konzerns bestellt zu werden, wird Klaus Rosenfeld die Position auch weiterhin innehaben. Denn dessen Aufsichtsrat hat die Wiederbestellung des 57-Jährigen als Vorsitzender des Vorstandes für eine weitere Periode von fünf Jahren beschlossen. „Klaus Rosenfeld steht gleichermaßen für Kontinuität und Fortschritt. Er hat die Schaeffler-Gruppe in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt, im Rahmen der Roadmap 2025 zukunftsfähig aufgestellt und mit der geplanten Integration von Vitesco Technologies die Transformation hin zu einer führenden Motion Technology Company erfolgreich eingeleitet. Wir freuen uns, dass Herr Rosenfeld uns weiterhin als Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG zur Verfügung stehen wird, vor allem auch, um jetzt den Zusammenschluss mit Vitesco umzusetzen“, so Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Schaeffler AG, an der die Holding der gleichnamigen Unternehmerfamilie ebenso eine Beteiligung hält wie an der Schwester Continental.