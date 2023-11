Bergaust wird Interims-CFO bei Altreifenrecycler Enviro Systems

Bei dem schwedischen Altreifenrecycler Enviro Systems übernimmt Christian Bergaust übergangsweise die Aufgaben als Chief Financial Officer (CFO). Dies vor dem Hintergrund, dass der derzeit noch diese Position innehabende Staffan Kullberg das Unternehmen, bei dem Michelin größter Anteilseigner ist, nach Vorlage der Firmenkennzahlen des dritten Quartals (23. November) verlassen will. Bis dahin werden beide parallel arbeiten. Bergaust bringt demnach einiges an Managementerfahrung aus der Medizin- und Pharmabranche, aber auch aus der Automotive-Industrie mit, fungierte zuletzt als CFO bei Alelion Energy Systems AB und hatte unter anderem die gleiche Funktion davor bei Elos Medtech AB.