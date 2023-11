Pyrum Innovations produziert erstmals Pyrolyseöl in neuem Reaktor

Pyrum Innovation hat in seinem Recyclingwerk in Dillingen den zweiten und dritten Reaktor hochgefahren. Als Test wurde als erstes der Reaktor zwei hochgefahren, sodass in kleinen Mengen erstmals Pyrolyseöl produziert werden konnte. Nachdem das Unternehmen den Reaktor zwei erfolgreich hochgefahren hat, konnte es auch den dritten hochgefahren. Beide Reaktoren werden zuerst auf 75 Prozent laufen und dann über die kommenden Monate hinweg auf 100 Prozent gesteigert.

