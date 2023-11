Pirelli legt Neunmonatszahlen vor: Alles im ‚grünen Bereich‘

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen konnte Pirelli in den ersten drei Quartalen des Jahres bei den wichtigsten Kennziffern wachsen. Während der Umsatz um 2,5 Prozent auf jetzt 5,03 Milliarden Euro anstieg, stieg das EBIT sogar um 5,7 Prozent an. Folglich steigerte der italienische Reifenhersteller auch seine EBIT-Marge noch einmal deutlich, und zwar um 0,4 Prozentpunkte auf jetzt 13,0 Prozent; die bereinigte EBIT-Marge (ohne Einmal- und Restrukturierungskosten) lag per Ende September sogar bei 15,2 Prozent. Wie Pirelli dazu berichtet, sei diese Entwicklung auch auf die fortgesetzte Fokussierung auf das High-Value-Segment zurückzuführen. Laut dem Neunmonatsbericht habe Pirelli bei Reifen ab 18 Zoll überdurchschnittlich stark wachsen können und habe sich dabei insbesondere auf 19 Zoll und größer sowie Reifen speziell für E-Autos konzentriert.

Mehr zu diesen Zahlen lesen Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.