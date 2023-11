Winterreifenwissen der Deutschen ist gar nicht mal so übel

Auf seine Webseiten präsentiert T-Online derzeit ein Quiz, bei dem Teilnehmer über die Beantwortung von insgesamt zehn Fragen ihr Wissen rund um Winterreifen überprüfen können.

Dabei geht es unter anderem um die für sie vorgeschriebene Mindestprofiltiefe, wobei immerhin 62 Prozent die richtige Antwort – 1,6 Millimeter, auch wenn in der Branche überwiegend zu mehr geraten wird – geben können. Das 3PMSF-Symbol bzw. das Bergpiktogramm mit Schneeflocke als Kennzeichnung für Winterreifen ist einmal mehr einer deutlichen Mehrheit von 92 Prozent bekannt. Lamellen können 78 Prozent der Stand heute gut 97.100 Umfrageteilnehmer mit Winterreifen in Verbindung bringen, eine im Vergleich zu Sommerreifen weichere Laufflächenmischung 84 Prozent. Beim Thema Laufrichtungsbindung ist der Anteil der Wissenden mit 80 Prozent (Pfeilmarkierung auf der Seitenwand) bzw. 82 Prozent (kein Überkreuzwechsel) ebenfalls hoch.

Sogar 97 Prozent ist bekannt, dass die DOT-Nummer Aufschluss über Produktionswoche und -jahr eines Reifens gibt. Den Speedindex T kann jedoch lediglich gut die Hälfte (55 Prozent) der Geschwindigkeit von maximal 190 km/h richtig zuordnen, für die ein so gekennzeichneter Reifen freigegeben ist. Dass Fahren auf Sommerreifen im Winter bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn ein Bußgeld und einen Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister nach sich ziehen kann, ist demnach 66 Prozent bekannt. Und 64 Prozent wissen, dass Winterreifen bei Temperaturen unterhalb von sieben Grad Celsius sinnvoll sind. Insgesamt scheinen die Deutschen also mehr oder weniger gut informiert zu sein, was das Thema Winterreifen betrifft.