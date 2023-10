Metallfragmente in Mischung: Conti ruft 3.500 „CrossContact LX25“ zurück

In den USA ruft Continental knapp 3.500 Reifen des Typs „CrossContact LX25“ zurück. Betroffen davon sind einerseits solche der Dimension 235/55 R18 100H, sofern sie in der 14. oder 16. Kalenderwoche dieses Jahres produziert wurden, sowie andererseits in der 17. Kalenderwoche 2023 hergestellte Profile der Größe 225/65 R17 102H. Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) könnte die für die Seitenwände verwendete Gummimischung der in dem ecuadorianischen Konzernwerk gefertigten Reifen mit kleinen Metallfragmenten verunreinigt sein. „Metallische Verunreinigungen in den Reifenseitenwänden können zu einem plötzlichen Luftdruckverlust führen und das Risiko eines Unfalls erhöhen“, heißt es. Infrage kommende Reifen würden kostenlos im Handel getauscht, wie noch ergänzt wird.