Erfolgreiche Geschäftsübergabe bei Premio Wernigerode

Zum 30. Jubiläum und nach einem Jahr gemeinsamer Geschäftsführung übergibt Andreas Weber seinen Betrieb im Dornbergsweg 37 in Wernigerode, der seit drei Jahrzehnten Partner der Goodyear Retail Systems (GRS) und davon mehr als 25 Jahren deren Handelskonzept Premio Reifen + Autoservice Betrieb angeschlossen ist, an Daniel Potschka. Damit endet insofern eine Ära und beginnt gleichzeitig eine neue. Zumal der neue alleinige Inhaber mit der bestehenden Andreas Weber GmbH und seinem benachbarten Speditionsunternehmen die Serviceleistungen weiter ausbauen will. Neben dem bestehenden Reifen- und Autoservice für Pkw und Llkw wird das Portfolio um Dienstleistungen rund um Lkw-, EM- und Ackerschlepperreifen erweitert. Zusätzlich wurde ein Abschleppfahrzeug angeschafft. „Ich freue mich, meinen Betrieb in gute Hände zu übergeben. Daniel war ja längst Teil des Teams und hat die richtigen Pläne für die Zukunft“, so Weber. „Andreas hat den Betrieb über Jahrzehnte geprägt und bestens aufgestellt. Ich bin dankbar, ihn weiterführen zu dürfen“, ergänzt Potschka, der neben der Werkstatt auch die fünfköpfige Belegschaft übernimmt.