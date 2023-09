Küke und Prinx Chengshan gemeinsam auf NUFAM – Partnerkonzept

Die Küke Vertriebsgesellschaft und der Hersteller Prinx Chengshan wollen auf der kommenden NUFAM Produktneuheiten der Marke Austone präsentieren und treten insofern erneut gemeinsam auf der Messe in Karlsruhe auf. Unter den Produktneuheiten, die die Partner auf dem Stand D408 in der DM-Arena der Messe präsentieren wollen, ist das brandneue Profil C901 und das bereits bekannte Profil TH135 in der neuen Größe 445/45R19,5, wie dazu bereits kürzlich der Hersteller selbst angekündigt hat. Exklusiv für die offiziellen Austone-Kooperationspartner – dazu gehören ausgewählte Reifenfachhändler aus ganz Deutschland – werde es in diesem Jahr einen besonderen Messeservice geben, schreibt der Größehändler dazu. Die Partner seien „eingeladen, den Messestand als ihren eigenen zu nutzen, um Neukunden zu akquirieren oder Bestandskunden die neuen Modelle persönlich vorzuführen“.

