Formel E: Wer liefert zukünftig die Reifen? – FIA beginnt Ausschreibung für Gen4-Autos

Bei der FIA hat die Ausschreibung begonnen, mit der unter anderem ein Reifenausrüster für die Formel E für die Saisons 2026/27 bis 2029/30 gesucht wird. Wie es dazu Medienberichten zufolge heißt, sollen die dann ab Ende November 2026 gefahrenen Gen4-Autos in jedem Fall weiterhin mit Allwetter-/Rillenreifen ausgestattet werden, wie sie derzeit auch der aktuelle Exklusivausrüster Hankook bereitstellt. Ob die Reifen dann auf 18 oder auf 20 Zoll große Räder montiert werden, sei hingegen noch nicht beschlossen. Die Rädergröße gehöre formal gesehen zur Chassisausschreibung, die E-Formel.de zufolge parallel zur Reifenausschreibung stattfinde. Die Frist für die Teilnahme an der FIA-Ausschreibung endet offiziell am 31. Oktober; am 6. Dezember will die FIA dann bereits mitteilen, wer zukünftig die Reifen für die Formel E liefert, die Ende 2026 in ihre 13. Saison geht. Hankook hatte zu Beginn der jüngsten Saison Michelin als Ausrüster abgelöst; die Franzosen hatten die Formel E davor und seit ihrer Gründung 2014 bereift.