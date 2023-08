Erschwert die Debatte auf IAA: ZDK kritisiert Fernbleiben von Autoherstellern

Wenn am 5. September die IAA Mobility in München beginnt, dann ist die „größte und wichtigste Mobilitätsveranstaltung der Welt“, so der Veranstalter VDA, so international wie noch nie, kommt doch jeder zweite Aussteller aus dem Ausland und allein 40 Prozent aus Asien. Gleichzeitig fehlen nicht wenige der in Europa etablierten Automobilhersteller. „Die IAA ist eine zentrale Messe für das gesamte Ökosystem der straßengebundenen Mobilität. Der Dialog zwischen allen Akteuren zu den künftigen Herausforderungen für die Mobilität der Zukunft ist daher ein zentrales Element dieser Messe“, heißt es dazu vonseiten des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), dessen Präsident Arne Joswig aber angesichts des Fernbleibens „vieler Hersteller“ die „Debatte um eine nachhaltige individuelle Mobilität der Zukunft erschwert“ sieht.

