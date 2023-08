Kostenlose Weiterbildungen zum Thema Reifenreparatur und RDKS geplant

Niso Tech bietet am 6. September am Firmenstandort in Essen Weiterbildungen zum Thema Reifenreparatur und RDKS an. Der Workshop zum Thema RDKS bei Pkw und Lkw wird von Dirk Gilles von RTS aus Vettweiß durchgeführt. Den Workshop Reifenreparatur hält Wolfgang Wasel von Niso Tech. Die Weiterbildungen sind kostenlos und eigenen sich für Werkstatt- und Verkaufsmitarbeiter gleichermaßen. Anmeldungen unter www.nisotech.de/workshop/ oder auch telefonisch unter 0201/8301420 erfolgen.