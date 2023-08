Continental liefert Reifen für den neuen Tonale ans Band von Alfa Romeo

Alfa Romeo setzt bei seinem neuen Modell Tonale auf die Erstausrüstungskompetenz von Continental: Der Kompakt-SUV fährt ab Werk auf den Reifen EcoContact 6 in den Größen 17 und 18 Zoll. Die Reifen sind besonders für energiesparendes und geräuschoptimiertes Fahren konzipiert. Besonders die Hybridversionen des Tonale profitieren von den Eigenschaften dieses Pneus. Diese Reifenlinie ist in den folgenden Größen für den Alfa Romeo Tonale in zahlreichen Ländern freigegeben: EcoContact 6, 215/60 R 17 96V und EcoContact 6, 235/50 R 18 97V. cs