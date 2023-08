Unruhestand der langjährigen Reifenmänner Haak und Schwarznecker

Dass Gummi klebt, zeigt eine Personalie bei der Bohnenkamp AG. Denn auf den Webseiten des Unternehmens aus Osnabrück findet sich ein Mitarbeiterfoto, bei dem einem zwei der Gesichter des dort abgebildeten Teams sattsam bekannt vorkommen: diejenigen von Helmut Haak und Detlev Schwarznecker. Zudem präsentierten beide jüngst das Lkw-Reifensortiment des Anbieters anlässlich des Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Dabei haben sie sich – bis dahin noch in Diensten der Heuver Group stehend – im vergangenen Herbst eigentlich doch von der Reifenbranche verabschiedet, nachdem sie außer zuletzt für den niederländischen Großhändler unter anderem auch für Unternehmen wie Yokohama, Kumho, Giti Tire oder FTT ReifenSystem (Haak) respektive Kumho, Sibur-Russian Tyres oder Giti Tire (Schwarznecker) gearbeitet hatten. Zwischenzeitlich hat das Duo insofern also ganz augenscheinlich neue Aufgaben bei dem Osnabrücker Großhändler von Reifen, Rädern und Fahrzeugkomponenten für den professionellen Einsatz übernommen. Für eine Nachfrage danach, welche genau das sind bzw. seit wann sie die Mannschaft des Anbieters verstärken, ist das Unternehmen bislang nicht zu erreichen gewesen.