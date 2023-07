Bohnenkamp präsentiert Reifensortiment für Lkws auf dem Truck Grand Prix

Am vergangenen Wochenende lockte der Truck Grand Prix die internationale Lkw-Fanszene an den Nürburgring. An der weltbekannten Rennstrecke präsentierte auch die Bohnenkamp AG eine aktuelle Lkw-Profilauswahl für Logistiker, Speditionen und Bauunternehmen. Das Team des Reifengroßhändlers vor Ort freute sich über zahlreiche Besucher und ein interessiertes Fachpublikum. Sailun, Windpower, Semperit, Nokian, Mirage, Kenda, Deli, Boka Trailer und – jetzt ganz neu – Covex heißen die aktuellen Marken aus dem Bohnenkamp-Sortiment für Truck & Transport, mit denen Europas führender Großhändler für Nutzfahrzeugreifen Lkws aller Bauarten in jedem Einsatzszenario sicher auf der Spur hält. Von den Profilen und Produkten der namhaften Hersteller konnten sich vom 13. bis zum 16. Juli 2023 die Besucher des Truck Grand Prix auf dem Nürburgring persönlich ein Bild machen. Hier lud die große „Bohnenkamp Truck & Transport Lounge“ direkt an der Rennstrecke interessierte Gäste zum Austausch mit Bohnenkamp-Experten ein.

Die Marke Windpower war auf dem Bohnenkamp-Stand mit den Profilen SR80, DR85, TR88 und TL98 der von Grund auf neu entwickelten Pro-Serie sowie dem Profil WDC 53 vertreten. Aus dem Sailun-Sortiment brachte Bohnenkamp den SFR1, den STL1, den Cityconvoy, den SAR1, den S913A und den Commercio 4 Seasons mit. Außerdem waren von der Llkw-Marke Mirage der MR-700 sowie der MSV01 vom Hersteller Maxam dabei.

Eine echte Neuheit stellte Bohnenkamp im Bereich der Felgen vor. Erstmals zeigte Bohnenkamp die Stahlfelgen der Marke Covex, die der Großhändler seit Frühjahr im Sortiment führt. „Es war eine richtig gute Veranstaltung, unsere Besucherinnen und Besucher hatten viel Spaß und waren rundum zufrieden – trotz des wechselhaften Wetters ein voller Erfolg“, unterstrich Mark Sobiech, Key Account Manager Truck & Transport bei Bohnenkamp, am Ende eines ereignisreichen Wochenendes. Neben den bunten Besuchermassen waren zum Truck Grand Prix auch viele wichtige Handelspartner aus dem Lkw-Business nach Nürburg gereist, und so konnte Mark Sobiech auch aus vertrieblicher Sicht ein positives Fazit ziehen: „Wir blicken auf zahlreiche vielversprechende Begegnungen und einen guten Austausch mit dem Fachpublikum abseits des Eventgeschehens in unserer Lounge zurück.“