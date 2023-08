Emanuel Buddensiek ist neuer Vergölst-Franchiseleiter

Seit dem 1. Juli ist Emanuel Buddensiek (34) bei Vergölst in Deutschland neuer Franchiseleiter und verantwortet in dieser Funktion die persönliche Betreuung der mehr als 250 Partner durch den Innen- und Außendienst. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Krikken an, der kürzlich zur Europcar Mobility Group gewechselt hat. Buddensiek berichtet direkt an Vergölst-Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. Der neue Vergölst-Franchiseleiter steht seit 14 Jahren in den Diensten des Continental-Konzerns und fand damals über ein duales Studium im Bereich Business Administration mit Schwerpunkt auf Marketing und Controlling zum Unternehmen.

