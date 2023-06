Inzwischen längst andere Conti-Marke Partner der NASCAR Whelen Euro Series

Im Herbst 2018 ist die Continental-Reifenmarke General Tire zum offiziellen Partner der NASCAR Whelen Euro Series ernannt worden beginnend mit der Saison 2019 für insgesamt sechs Jahre. Doch selbst wenn dieser Zeitraum längst noch nicht abgelaufen ist, hat es – auch von der der NEUE REIFENZEITUNG bis dato unbemerkt – zwischenzeitlich dennoch bereits einen Wechsel diesbezüglich gegeben. Zwar ist weiterhin eine Conti-Marke Partner der Serie, die Anfang Mai auf der spanischen Strecke Ricardo Tormo in Valencia in die Saison 2023 gestartet ist. Doch schon 2021 hat Hoosier Racing Tire die vorherige General-Tire-Rolle übernommen, geht in dieser Funktion also schon ins dritte Jahr als alleiniger Reifenausrüster aller in dem Wettbewerb startenden Fahrer und Teams. „Die NASCAR Whelen Euro Series und Hoosier Racing Tire sind ideale Partner, nicht zuletzt aufgrund des amerikanischen Erbes, das wir teilen. Es ist eine fantastische Gelegenheit für uns, unsere Fähigkeiten in diesem spannenden und schnell wachsenden Motorsportumfeld unter Beweis zu stellen und auch die Präsenz unserer Marke in Europa weiter zu stärken“, so Joerg Burfien, Präsident und CEO der Hoosier Racing Tire Corp., die Continental 2016 übernommen hatte für einen damals kolportierten Kaufpreis von rund 126 Millionen Euro.