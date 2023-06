Ab 2024 neuer Moto2-/Moto3-Reifenausrüster?

Das von der Red Bulletin Schweiz AG betriebene Motorsportinformationsportal Speedweek berichtet von Gesprächen zwischen Dorna Sports und Pirelli, was die Reifenausrüstung der Motorradrennserien Moto2 und Moto3 ab 2024 betrifft. Zurzeit und noch bis zum Ende der diesjährigen Saison starten in beiden Klassements des Motorrad-Grand-Prix sämtliche Fahrer/Teams auf von Dunlop gelieferten Einheitsreifen, während in der Topklasse MotoGP Michelin als Alleinausrüster fungiert. Wie es bei Speedweek weiter heißt, ist aber wohl noch nichts entschieden in Sachen eines möglichen Wechsels von Dunlop zu Pirelli in der Moto2/Moto3. „Wir stehen mit Pirelli in Verhandlungen“, soll allerdings Ausrichter Dorna gegenüber dem Motorsportportal bestätigt haben. Dunlop fungiert jeweils von Beginn an als Reifenausrüster der beiden Serien, die 2010 (Moto2) und 2012 (Moto3) an die Stelle der bis dahin ausgetragenen 250er- und 125er-Klassements getreten sind.