Wohl noch leichte Unwucht beim Moto2-/Moto3-Wechsel von Dunlop zu Pirelli

Vor gut einer Woche schon hatte Speedweek über einen möglichen Wechsel des Reifenausrüsters im Moto2- und Moto3-Klassement des Motorrad-Grand-Prix berichtet, wonach ab 2024 zukünftig Pirelli statt wie derzeit noch Dunlop diese Rolle zukäme. Aktuell meldet das Motorsportinformationsportal zwar, der italienische Reifenhersteller und Dorna Sports als Ausrichter der Serie seien sich bereits einig geworden beim Niederlande-GP in Assen am vergangenen Wochenende. Gleichwohl wundert man sich dort nun, warum eine entsprechende offizielle Verlautbarung des Ganzen weiter auf sich warten lässt. Obwohl Pirelli schon an einer entsprechenden Pressemitteilung gearbeitet haben und selbst MotoGP-Ausrüster Michelin über den geplanten Wechsel bereits informiert sein soll, habe aus bisher unbekannten Gründen die „Bekanntmachung des Deals (…) verschoben werden“ müssen, heißt es nun bei Speedweek.