Scholz-Effekt für die Runderneuerung erhofft

Anfang der Woche war Bundeskanzler Olaf Scholz auf Stippvisite in Continentals LifeCycle-Werk in Hannover-Stöcken, wo der Hersteller Lkw- und Busreifen runderneuert. Seine vom Innovationsforum Altreifenrecycling als Würdigung des Unternehmensengagements für eine nachhaltige Reifenrunderneuerung verstandene Aufwartung zeige – heißt es vonseiten des auch unter dem Namen Allianz Zukunft Reifen (AZuR) auftretenden Netzwerkes – „eindrucksvoll, dass ein verantwortungsvoller und erfolgreicher Umgang mit Wandel möglich“ sei. Insofern wird dem Kanzler für diesen „bedeutenden Besuch in einem wichtigen Standort der Reifenrunderneuerung“ ausdrücklich gedankt. Zugleich verbindet AZuR eigenen Worten zufolge damit die Hoffnung, diese Begegnung möge dazu beitragen, dass die Runderneuerung von Reifen „noch mehr Beachtung und Akzeptanz findet und somit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und ressourcensparende Zukunft leisten kann“. christian.marx@reifenpresse.de