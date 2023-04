Tarifrunde im Kfz-Handwerk: Gewerkschaft will einen Gang hochschalten

Bei der aktuellen Tarifrunde für das Kfz-Handwerk ist weiterhin noch keine Einigung zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite in Sicht. Heute werden die Verhandlungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen fortgesetzt, nachdem es in den letzten Tagen und Wochen zu zahlreichen Aktionen und Warnstreiks gekommen war. Das geschäftsführende IG-Metall-Vorstandsmitglied Ralf Kutzner fordert die Arbeitgeber angesichts dessen auf, nun ein ernst gemeintes Angebot vorzulegen und bezeichnet das bisherige als „Frechheit und Fehlzündung“. Die Gewerkschaft möchte ein 8,5-prozentiges Lohnplus durchsetzen, ein Extra für Auszubildende sowie eine soziale Komponente etwa in Form einer Inflationsausgleichsprämie. „Wir erwarten endlich ein verhandlungsfähiges Angebot. Wenn nicht, werden wir den Turbogang einschalten und den Druck mit bundesweiten Warnstreiks deutlich erhöhen“, sagt Alwin Boekhoff, beim IG Metall Vorstand zuständig für die Tarifpolitik im Handwerk. cm