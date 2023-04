In Sachen Reifen Wachablösung bei den „Best Brands“ der Motorrad-Leser

Lange schon hatte Michelin den Blinker gesetzt, doch nachdem Metzeler von 2015 bis 2020 genauso wie in den beiden zurückliegenden Jahren 2021 und 2022 jeweils Platz eins in der Kategorie Reifen bei der „Best-Brand“-Leserwahl der Zeitschrift Motorrad erobern konnte und damit beachtliche achtmal in Folge, ist der französischen Marke nun das Überholmanöver gelungen. Wenn auch mit gerade einmal mit einem Mehr an drei Zehntelprozentpunkten liegt dieses Jahr erstmals seit 2014 wieder Michelin ganz vorne in der Lesergunst des Magazins, das Reifen als „eines der wichtigsten ‚Bauteile‘ eines Motorrades“ bezeichnet. „Sie schenken Fahrspaß, Grip und ein gutes Handling und schützen uns in Gefahrensituationen“, schreibt Motorrad dazu. Ansonsten hat sich an der weiteren Reihenfolge des Zieleinlaufes bei den aus Sicht der Leser des Blattes aktuell besten Motorradreifenmarken nichts geändert hinter dem Spitzenduo: Pirelli liegt – selbst wenn man den Abstand auf Platz zwei um einiges verkürzen konnte – nach wie vor auf Rang drei gefolgt von Continental, Bridgestone, Dunlop, Heidenau, Avon, Mitas und Maxxis. christian.marx@reifenpresse.de