Diesjährige Formel E macht beim „Berlin E-Prix“ Halt in Deutschland

Nach Rennen in Mexiko, Saudi-Arabien, Indien, Südafrika und Brasilien macht die ABB FIA Formula E World Championship erstmals in dieser Saison Halt in Europa. Deutschlands Hauptstadt Berlin ist am 22. und 23. April Austragungsort der Läufe sieben und acht. Der Hankook iON Race soll die 22 Piloten auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof dabei mit „dem nötigen Grip“ versorgen. Der „Berlin E-Prix“ findet dabei bereits zum neunten Mal statt und ist fester Bestandteil im Kalender der vollelektrischen Rennserie. Berlin ist mit rund 3,7 Millionen Einwohnern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands sowie die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union. 1.643 Betonblöcke und Fangzäune verwandeln das Vorfeld des Flughafens Tempelhof nach einer 18-tägigen Aufbauphase in eine echte Rennstrecke.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN