Reifen aus 75 Prozent recycelten/erneuerbaren Materialien von Bridgestone

Bridgestone Americas hat die Produktion von Reifen aus 37 Prozent recycelten sowie 38 Prozent erneuerbaren Materialien verkündet. Gemeint damit ist unter anderem, dass zur Herstellung von 200 solchen Konzeptreifen synthetischer Kautschuk verwendet wurde, der Bestandteile aus recyceltem Kunststoff enthält, oder auch Naturkautschuk, der aus in der Wüste Arizonas wachsenden Pflanzen gewonnen wurde. Gedacht sind die Reifen demnach für eine Erprobung an der nächsten Generation elektrisch angetriebener Sport Utility Vehicles (SUVs) und Crossover Utility Vehicles (CUVs) in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern. Entwickelt wurden sie im Bridgestone Americas Technology Center in Akron (Ohio/USA) und produziert im Werk in Aiken County (South Carolina), das als das erste des Konzerns in Amerika mit ISCC-Plus-Zertifizierung gilt, wobei das Kürzel für International Sustainability and Carbon Certification steht. „Die Produktion und der Einsatz von Reifen, die zu 75 Prozent aus recycelten und erneuerbaren Materialien bestehen, stellen einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg in Richtung der Verwendung vollständig nachhaltiger Materialien in unseren Produkten bis 2050 dar“, sagt Paolo Ferrari, Präsident und CEO von Bridgestone Americas. Er spricht in diesem Zusammenhang von unglaublichen Fortschritten bei der Verwendung von recycelten und erneuerbaren Materialien bzw. in Bezug darauf, nachhaltige Reifentechnologien vom Reißbrett auf die Straße zu bringen. cm