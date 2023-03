Nächste „echte“ Swiss Automotive Show Anfang September

Morgen geht die digitale Version der Swiss Automotive Show zu Ende, nachdem sie am 6. März das fünfte Mal in virtueller Form an den Start gegangen ist. Bei ihr hat auch Kumho Flagge gezeigt in der online eingerichteten „Reifenhalle“ und dabei unter anderem seine Profile „Ecsta PS71 EV“ oder „Ecsta HS52“ präsentiert. Gleichwohl plant die Swiss Automotive Group (SAG) – exklusiver Kumho-Tire-Importeur in der Schweiz – für später im Jahr zudem wieder eine physische, also „echte“ Livemesse: Die kommende Swiss Automotive Show haben die SAG-Verantwortlichen für den 1./2. September im Forum Fribourg angesetzt. Dass Kumho dort dann wieder Präsenz zeigen wird wie bei der Ausgabe im vergangenen Herbst, das dürfte wohl ebenso außer Frage stehen wie eine erneute Präsenz auch anderer Hersteller dort. cm