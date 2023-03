Fünf Reifenhersteller durch GM als Zulieferer des Jahres geehrt

Anfang der Woche hat General Motors (GM) im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in San Antonio (Texas/USA) seine Zulieferer des Jahres 2022 geehrt. Sie hätten – erklärt Jeff Morrison, Vice President Global Purchasing & Supply Chain bei dem US-Automobilhersteller – „unzählige Hindernisse überwunden und beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, belastbar, einfallsreich und entschlossen zu sein“. Außerdem sollen sie sich Lösungen in Zusammenarbeit mit dem GM-Team durch ihr Engagement für nachhaltige Innovation und das Vorantreiben fortschrittlicher hervorgetan haben. Unter den insgesamt gut 120 auszeichneten Unternehmen waren dabei auch solche aus der Reifenbranche: Über eine entsprechende Trophäe freuen können sich Bridgestone, Hankook, Goodyear, Maxxis und Michelin. cm