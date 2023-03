Corporate Sustainability Report veröffentlicht: Nokian bekräftigt Nachhaltigkeitsziele

Nokian Tyres hat seine Nachhaltigkeitsziele bekräftigt. Bis 2050 wolle man in Sachen Kohlendioxidemissionen den Netto-Null-Standard erfüllen, sagt der finnische Reifenhersteller. Das ist so nicht zuletzt im soeben erschienenen Corporate Sustainability Report 2022 des Unternehmens festgehalten. „Das Erreichen der Netto-Null-Verpflichtung bis 2050 mag noch weit entfernt erscheinen, aber in der Praxis bedeutet dies, dass Maßnahmen und Innovationen schon heute erforderlich sind. Die Verpflichtung zu netto null ist eine natürliche Fortsetzung unserer Arbeit für die Umwelt und unseres Zieles, führend in Sachen Nachhaltigkeit in der Reifenindustrie zu sein“, sagt Teppo Huovila, Vice President, Quality & Sustainability bei Nokian Tyres. Als ein wichtiger Beitrag auf dem Weg hin zum Erreichen des selbst gesetzten Zieles wird dabei das neue Reifenwerk des Herstellers gesehen, das in Rumänien gebaut wird: Es soll einerseits die durch die Aufgabe seiner Fertigung in Russland weggefallenen Produktionskapazitäten des Anbieters (teil-)kompensieren sowie andererseits zugleich das erste Nokian-Reifenwerk mit null Kohlendioxidemissionen werden. cm