Kumho Tyre wieder auf der Swiss Automotive Show dabei

Nachdem die Swiss Automotive Group (SAG) ihre Swiss Automotive Show in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nur digital abhalten konnte, fand sie Ende vergangener Woche nun wieder in Präsenz statt. Auf dem Messegelände Forum Fribourg mit dabei: Kumho Tyre, dessen Reifen in der Schweiz exklusiv über die Swiss Automotive Group vermarktet werden. Insgesamt zeigten rund 150 Zulieferer an den zwei Veranstaltungstagen ihr Produktsortiment für Pkw und Lkw sowie ihre neuesten technischen Innovationen. Kumho Tyre zeigte auf dem 48 Quadratmeter großen Stand zahlreiche Produkthighlights für die kommende Wintersaison, darunter den brandneuen Winterreifen WinterCraft WP52 sowie den bewährten UHP-Winterreifen WinterCraft WP72 sowie den WinterCraft WS71, der speziell für SUVs und Offroadfahrzeuge entwickelt wurde. Neben einer Promotion für die anwesenden Händler konnten die knapp 5.000 Besucher am Kumho-Glücksrads wertvolle Preise gewinnen, zudem stand die Kumho Vertriebs- und Marketingmannschaft den gesamten Messezeitraum für Gespräche, Beratungen und Diskussionen zur Verfügung. ab