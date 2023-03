Tarifverhandlungen laufen: Warnstreiks auch im Kfz-Handwerk?

Seit Mitte März laufen die Tarifverhandlungen für das Kfz-Handwerk. In einer ersten Gesprächsrunde habe die Arbeitgeberseite „gemauert“, sagt die IG Metall. Gemeint damit ist, dass in einer ersten Gesprächsrunde zwar ein Angebot vorgelegt wurde, das die Gewerkschaft allerdings als „mager und unzureichend“ bezeichnet. Vorgeschlagen worden sei bei entsprechenden Verhandlungen in Baden-Württemberg demnach eine Entgelterhöhung ab 1. Juli in Höhe von drei Prozent und ein weiteres dreiprozentiges Plus ab 1. Juli 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Demgegenüber fordert die IG Metall „bezogen auf zwölf Monate 8,5 Prozent mehr Geld sowie ein deutliches Plus für Auszubildende“ und eine soziale Komponente in Form einer Inflationsausgleichsprämie. Hinsichtlich Letzterem sei sogar komplett Fehlanzeige gewesen in den bisherigen Gesprächen, beklagt die Arbeitnehmervertretung. „Es reicht nicht aus, um die Belastungen der Kolleginnen und Kollegen abzufedern. Das Kfz-Handwerk brummt, die Auftragsbücher sind voll“, verleiht Ivan Curkovic, IG-Metall-Verhandlungsführer in Baden-Württemberg, den Forderungen der Gewerkschaft Nachdruck. Noch für diese Woche sind Gespräche auch in Bayern und Hamburg angesetzt, wobei die Friedenspflicht am 31. März endet. „Aktionen und Warnstreiks zur Durchsetzung unserer berechtigten Forderungen sind dann möglich“, so die Gewerkschaft. cm