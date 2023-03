Testsieg mit Seltenheitswert: Goodyear wird auch Eco-Meister der AutoBild

Dass der AutoBild-Sommerreifentest im Markt eine besondere Stellung hat, zeigte sich bereits Mitte Februar. Damals hatte die Zeitschrift die Ergebnisse ihres Vorauswahlbremstests für immerhin 50 Profile in der Größe 225/45 R18 95Y veröffentlicht. Das bescherte unserer Berichterstattung dazu einen neuen Reifenpresse.de-Rekord in Sachen Seitenaufrufe. Nun liegen der NEUE REIFENZEITUNG die Endergebnisse der Finalisten vor, zumindest was die drei Kapitelnoten betrifft; Einzelnoten sind noch nicht bekannt. Dabei zeigt sich einmal mehr deutlich: Die großen Premiumhersteller haben ihre eigene besondere Stellung im Markt zurecht und können für ihre Produkte gutes Geld verlangen. Aber es gibt auch überaus günstige Reifen im aktuellen AutoBild-Sommerreifentest, die gut performen und damit Endverbrauchern – bedeutend gerade in Zeiten, in denen das Geld knapp ist – ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Details.

