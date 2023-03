Der neue Felgenkatalog von JMS Fahrzeugteile ist da

Die Rädermarken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels präsentieren ihre aktuellen Programme in einem neuen gemeinsamen Felgenkatalog 2023. Dieser bietet einen Überblick zu sämtlichen Designs der beiden Marken. Es sind einige Neuheiten zu entdecken, etwa neue Anwendungen und Größen für das Flow-Forged-Rad Project 2.0 aus Barracudas Ultralight-Series. So ist diese nun etwa in 22 Zoll für den Audi RS e-tron GT und Porsche Taycan verfügbar. Auch das neue Cor.Speed-Vielspeichenrad Atmos ist hier zu sehen. Es wird ab Mai 2023 in den Dimensionen 9,5×22 Zoll sowie 10,5×22 Zoll verfügbar sein. Der Katalog ist im Handel kostenlos erhältlich oder kann bei JMS Fahrzeugteile angefordert werden. cs