Onlinegroßhändler TyreSystem startet Prämienaktion für Neukunden

Für Reifenfachhändler, Werkstätten, Flottenbetreiber und Transportunternehmen soll „sich die Registrierung und Bestellung bei TyreSystem jetzt doppelt“ lohnen. Wer sich ab sofort beim Onlinegroßhändler für Reifen und Räder kostenlos als Neukunde registriert und bis zum 31. Mai 2023 beliebige Artikel aus dem Sortiment im Gesamtwert von mindestens 1.500 Euro – auch verteilt auf mehrere Bestellungen – bestellt, der nehme an einer Neukundenaktion teil. TyreSystem dazu: „Sobald die entsprechende Summe erreicht ist, kann der Kunde zwischen zwei Prämienangeboten wählen. Zur Auswahl stehen ein Gasgrill des Modells GG 3590 von Clatronic oder ein Einkaufsgutschein von Engelbert Strauss im Wert von 80 Euro.“ Prämienberechtigte werde man automatisch benachrichtigen, so TyreSystem abschließend. Der Onlinegroßhandel wird von der in Ulm ansässigen RSU GmbH betrieben. ab