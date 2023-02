Null bis Allzeithoch in vier Tagen – Reifentest meistgelesener NRZ-Onlinebeitrag

Dass Beiträge der NEUE REIFENZEITUNG (NRZ) zu den Ergebnissen von Reifentests es regelmäßig in die Top Ten der meistgelesenen Onlinebeiträge auf unseren Webseiten schaffen, dürfte nicht wirklich verwundern. Zu groß ist in der Branche das natürliche Interesse daran, welche Profile es jeweils ganz bis nach vorne geschafft haben – oder eben nicht. Doch im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung über den aktuellen Vorrundenentscheid zum „großen“ AutoBild-Sommerreifentest, bei dem zunächst die schlechtesten Bremser aussortiert werden und es in der Regel lediglich 20 von 50 Kandidaten ins Finale schaffen, haben uns die binnen weniger Tage aufgelaufenen Zugriffszahlen dann doch ziemlich überrascht und gefreut. Veröffentlicht am vergangenen Donnerstagmittag knackte der zugehörige Onlinebeitrag schon am Montag darauf die Marke von 100.000 Seitenaufrufen dank eines Wertes von bis zu 85 Abrufen je Minute vor allem über das dazwischen liegende Wochenende. Gleichzeitig damit markiert er das neue Allzeithoch an Seitenabrufen für einen einzelnen Beitrag, ist also derjenige, der seit dem 1998 erfolgten Start des NRZ-Onlineangebotes unter www.reifenpresse.de bisher am meisten gelesen wurde. Schon die 2019 veröffentlichte Nummer zwei dahinter kommt nach gut drei Jahren „nur“ auf knapp die Hälfte der Seitenaufrufe gefolgt im Wesentlichen von weiteren unserer Berichterstattungen zu Reifentests, ATU oder Ganzjahresreifen. christian.marx@reifenpresse.de