In Sachen Reifen sieht YouGov Hankook im Preis-Leistungs-Ranking vorn

Nicht nur die NEUE REIFENZEITUNG schaut regelmäßig auf das Preis-Leistungs-Verhältnis (von Reifenmarken), sondern auch YouGov veröffentlicht alljährlich gemeinsam mit dem Handelsblatt entsprechende Rankings für verschiedenste Branchen. Analog etwa zu der jüngst publizierten Auswertung in Sachen Kundenloyalität der beiden Partner ist es dabei die Teilkategorie Autozubehör und -services, die dem Thema Reifen dabei am nächsten kommt. Zumal in dieser einige Hersteller der schwarzen Gummirundlinge geführt werden ebenso wie Reifenvermarkter und Werkstattketten, selbst wenn die Top Fünf für 2023 von Carglass angeführt werden. Auf weiteren Plätzen folgen aktuell jedoch Hankook als Zweiter sowie Continental und Goodyear auf den Rängen drei und vier vor ATU als Nummer fünf.

Lediglich alphabetisch aufgezählt werden darüber hinaus noch Bridgestone, Castrol, Dunlop, Euromaster, Michelin, Pirelli, Pit-Stop, Vergölst und Vredestein, da deren Score-Wert unter dem des Fünften liegt. „Das ausgewiesene Ergebnis pro Marke entspricht dem Saldo sämtlicher positiver und negativer Bewertungen, jeweils als Anteilswert unter Markenkennern berechnet“, erklärt YouGov, wie der Score bestimmt wird, nachdem Verbraucher danach befragt wurden, mit welchen Marken sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden und mit welchen ein schlechtes. Ausgewertet wurden das aktuelle Ranking Antworten im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres. christian.marx@reifenpresse.de