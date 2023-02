Rallyelegende Röhrl spricht über Pirellis „Scorpion All Terrain Plus”

Für seinen 911er Dakar bietet Porsche erstmals einen Pirelli-Offroadreifen als Erstausrüstung an: das „Scorpion All Terrain Plus“ genannte Profil. Soweit so bekannt. Doch jetzt hat sich Rallyelegende Walter Röhrl, der zweimal die FIA-Fahrerweltmeisterschaft (1980, 1982) gewinnen konnte und 1974 Europameister wurde, den Reifen gelobt. Denn die Frage danach, welche Faktoren (Fahrer, Auto, Reifen) den größten Einfluss auf Erfolge im Rallyesport haben, hat er in einem Video basierend auf seinen Erfahrungen rund um das Mitwirken bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge beantwortet. Habe man eine Woche lang das Fahrzeug getestet und Dinge optimiert wie dessen Federn, Stoßdämpfer oder das Differenzial, hätte man so binnen einer Woche letztlich anderthalb Sekunden kürzere Rundenzeiten herausholen können. Als Pirelli ihn dann noch einen gebeten habe, die Reifen des Herstellers am selben Fahrzeug zu testen, sei er sofort zwei Sekunden schneller unterwegs gewesen, sagt er in dem über YouTube abrufbaren Clip. christian.marx@reifenpresse.de