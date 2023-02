Prius der neuesten Generation ab Werk auf Bridgestone-Reifen

Wie Bridgestone mitteilt, hat sich Toyota über Yokohama hinaus bei der neuen Modellgeneration seines Prius auch wieder für drei Profile des Reifenherstellers als Erstausrüstung entschieden. Demnach wird bei dem Wagen ab Werk der „Ecopia EP510“ und der „Ecopia EP150“ montiert, wenn die Hybridfahrzeuge für den japanischen/asiatischen oder den europäischen Markt bestimmt sind, während bei in Nordamerika auf die Straße kommenden Autos am Band der „Ecopia EP422 Plus“ montiert wird. Alle drei Reifenmodelle sind Bridgestone zufolge dabei mit den „Enliten“– und „Ologic“-Konzerntechnologien ausgestattet, wobei Erstere für Material und Gewichtseinsparungen sorgen sowie verbunden damit zur Schonung von Ressourcen beitragen soll. Die zweite ist ein anderer Name für den allgemein als Tall & Narrow bekannte Konzept von Rädern mit schmaleren Laufflächenbreiten der Reifen bei gleichzeitig größeren Felgendurchmessern, auf das Toyota bei seiner neuen Prius-Generation demnach ganz offensichtlich zurückgreift. cm