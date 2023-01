Yokohama stattet neuen Prius von Toyota direkt am Band aus

In diesem Monat wird die neueste Generation des Toyota Prius vorgestellt. In Europa wird der Wagen der fünften Generation ausschließlich als Plug-in-Hybrid erhältlich sein, und Toyota wird dieses Modell im Frühsommer auf den Markt bringen. Der Prius wird ab Werk auf Yokohama-Reifen erhältlich sein. Yokohama Rubber liefert zwei Reifenmodelle, den Yokohama BluEarth-GT AE51 (wurde 2020 in Deutschland eingeführt) in der Größe 195/50R19 88H und den Sommerreifen BluEarth-FE AE30 in 195/60R17 90H. Letzterem Pneu bescheinigt der Reifenhersteller “eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und ein hohes Maß an Balance zwischen grundlegenden Leistungseigenschaften”. Er vereine reduzierten Rollwiderstand und Nassleistung auf hohem Niveau. cs