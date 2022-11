Bisher größte Dimensionen vom „Baja Boss M/T” vorgestellt

Bei der SEMA-Show dieser Tage in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada präsentiert die nach der Cooper-Akquisition nunmehr zu Goodyear gehörende Reifenmarke Mickey Thompson neue Dimensionen ihres „Baja Boss M/T“ genannten Profils. Dabei handelt es sich um die bislang größten Ausführungen dieser Produktlinie, wobei diejenige in 42×13.50 R17 LT für Räder in 9×17 Zoll gedacht ist sowie diejenigen in 42×13.50 R20 LT und 44×13.50 R20 LT für Räder in 9×20 bzw. 10×20 Zoll freigegeben sind. Dabei seien die Reifen vor allem mit den Jeep-Modellen Wrangler und Gladiator vor Augen entwickelt worden, heißt es. „Als wir sie 2019 auf den Markt brachten, hat sich die ‚Baja-Boss-M/T‘-Linie schnell den Ruf erarbeitet, ein unvergleichliches Offroaderlebnis zu bieten. Als wir sahen, wie viele Offroadenthusiasten ihre Fahrzeuge an neue Grenzen brachten, war uns klar, dass wir eine Schippe drauflegen und das ‚Baja-Boss-M/T‘-Sortiment in Richtung größerer Dimensionen erweitern müssen“, erklärt Ben Anderson, Senior Product Manager Light Truck On & Off-Road Mickey Thompson. cm