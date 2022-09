Umbenennung in Hankooks „iON“-Produktreihe

Im Rahmen seiner sogenannten „iON Experience“ präsentiert Hankook derzeit nicht nur sein Motorsportengagement rund um die Formel E ab der kommenden Saison. Auch die noch recht jungen bzw. neuen Profile des Herstellers speziell für elektrisch angetriebene Fahrzeuge stehen dabei im Fokus. So wie insbesondere das „Winter I*Cept iON“ genannte für die kalte Jahreszeit. Aber auf den ersten Blick scheint sich in Form des „Ventus iON Evo“ heimlich, still und leise noch ein weiteres neues Produkt mit ins Portfolio „geschummelt” zu haben. Aber dem ist dann doch nicht so: Nach deren Vorstellung früher in diesem Jahr und auch bei der Messe „Tire Cologne“ noch Ende Mai hat Hankook seine bisher mit „Ventus iON S“ bezeichnete Sommerreifenlinie zwischenzeitlich einfach umbenannt in „Ventus iON Evo“. Zumal der Zusatz „Evo“ ja schon von anderen, konventionellen Reifentypen des Herstellers bekannt ist, wie es als Erklärung dazu heißt. Wann der Reifen mit dieser Bezeichnung auf der Seitenwand dann auch in „freier Wildbahn“ zu sehen sein wird, ist aber offensichtlich noch unklar. Bis dato tragen zumindest selbst alle bei der „iON Experience“ zu sehenden Exemplare noch den vorherigen Namen. christian.marx@reifenpresse.de