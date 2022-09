Premiere der „Tomorrow Series“ an Rotary-Zweisäulenhebebühnen

Bei der derzeit in Frankfurt am Main laufenden Messe Automechanika thematisiert die Vehicle Service Group (VSG) nicht nur ihre sogenannte Rpower-Strategie, in deren Rahmen die Werkstattmarken Butler und Blitz aus dem Markt verschwinden. Vielmehr geht es vor Ort auch um neue Produkte weiterer ihrer Marken wie Ravaglioli oder – das zweite „R“ besagter Unternehmensstrategie – Rotary. Dabei ist im Zusammenhang mit Letzterer die „Tomorrow Series“ zu nennen, hinter der sich eine neue Reihe an Rotary-Zweisäulenhebebühnen verbirgt. Mit ihnen wolle man „die Kunden in eine Zukunft zu führen, in der die Werkstätten auf jede beliebige Innovation, die in den nächsten Jahren auf dem Markt eingeführt wird, bereits vorbereitet sind“. Das gesamte Angebot der Serie soll im Lauf der nächsten Monate vorgestellt werden und die Anforderungen jeder beliebigen Werkstatt erfüllen. cm

