Enduroreifen „Tramplr“ von Apollo vorgestellt

Während man in hiesigen Regionen von den durch den indischen Hersteller Apollo Tyres Anfang 2020 eingeführten Motorradreifen seiner Marke Vredestein weiterhin kaum mehr eine Spur findet, weil das Unternehmen eigenen Worten zufolge deren Verkauf in Europa „zunächst ausgesetzt“ hat, bringt er in seinem Heimatmarkt kurz nach dem Modell „WAV“ für Elektroroller nun neue Reifen für Enduromaschinen, aber auch Sporttourer, Adventure Bikes oder Cruiser an den Start. Die Profilreihe trägt die Bezeichnung „Tramplr“ und ist nach Anbieteraussagen für Premiummotorräder in Indien gedacht, die über einen Hubraum von 150 bis 500 Kubikzentimeter verfügen. Erhältlich sind demnach zwei Ausführungen: Diejenige mit dem Namenszusatz „XR“ verfügt über eine 70:30-Auslegung, was den Einsatz abseits und auf der Straße betrifft, während für die „ST“-Version diesbezüglich ein 80:20-Verhältnis genannt wird. Obwohl Apollos Einstieg ins Motorradreifengeschäft erst 2016 erfolgte und mithin noch gar nicht so lange zurückliegt, kann der Anbieter in Indien nach eigenen Angaben in diesem Segment bereits einen zehnprozentigen Marktanteil für sich reklamieren, der mit Blick allein auf Premiummaschinen mit 20 Prozent sogar doppelt so groß sein soll. cm