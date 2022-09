Automechanika: 2.800 Aussteller aus 70 Ländern in Frankfurt zu Gast

Die Automechanika zählt auch im Reifenmarkt zu einer der wichtigsten Messen. Das soll sich auch in zwei Wochen wieder zeigen, wenn dann die selbsterklärte „Weltleitmesse für den Automotive Aftermarket“ in Frankfurt beginnt. Vom 13. bis 17. September erwarten die Fachbesucher nicht nur eine Vielzahl an Produktneuheiten der über 2.800 ausstellenden Unternehmen aus rund 70 Ländern, sondern auch ein thematisch breit gefächertes Rahmenprogramm. „In Zeiten des Umbruchs sind Wissenstransfer und Austausch extrem wichtig. Deshalb stellen wir dies bei der diesjährigen Veranstaltung in den Vordergrund und veranstalten eine ganze Reihe an Events, Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Trainings und Live-Demonstrationen. Von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zukunftswerkstatt – für jeden ist etwas dabei“, betont dazu Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt. Während die Reifenindustrie wie üblich eher gering vertreten ist, nutzen Plattformbetreiber (für Reifen wie für ihre Teilesortimente) und natürlich Werkstattausrüster sämtlicher Couleurs die Automechanika für ihre Präsenzen.

