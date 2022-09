Beste Profi-Werkstatt-Marken sind Continental, Euromaster und fünf Mal Twin Busch

Die Leser der Zeitschrift Profi Werkstatt haben bereits zum sechsten Mal ihre Lieblingsmarken des Nutzfahrzeug-Aftermarktes gewählt. Zu den 24 Kategorien, in denen jetzt auf der Automechanika die Awards vergeben wurden, zählen auch Reifenhersteller und Reifenservice. Als „Beste Profi-Werkstatt-Marke 2022“ in der Kategorie Reifenhersteller darf sich erneut Continental bezeichnen, während sich den Preis in der Kategorie Reifenservice erneut die Michelin-Tochter Euromaster sichern konnte. Darüber hinaus zeigten sich die teilnehmenden gut 4.500 Profi-Werkstatt-Leser besonders zufrieden mit den Leistungen von Bosch; das Unternehmen holte immerhin vier Awards (Bremssysteme, Mehrmarken-Fahrzeugdiagnose, Werkstattmanagement-Software und Ersatzteile). Dabei verlor Bosch den letztjährigen Award für Klimaservice an Twin Busch. Der Werkstattausrüster aus dem hessischen Bensheim hat sich seit seiner Gründung vor gut 20 Jahren zum europäischen Marktführer in vielen Produktgruppen entwickelt, wozu den Profi-Werkstatt-Lesern zufolge nun eben auch die Kategorien Achsvermessung, Bremsprüfstände, Hebeanlagen, Reifenmontage und eben Klimaservicegeräte zählen; dort holte Twin Busch die entsprechenden Awards. Bester Großhandel für Nfz-Teile wurde Wessels + Müller. ab