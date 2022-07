Juroren für New-Life-Kommunenwettbewerb berufen

Selbst wenn für Städte, Gemeinden und Kommunen (bis 40.000 Einwohner) eine Teilnahme an dem von der Initiative New Life ausgeschriebenen Wettbewerb rund um Projekte mit Altreifenrecyclingprodukten noch bis zum 15. August möglich ist: Wer in der Jury sitzt, die nach Einsendeschluss darüber befindet, an wen das Preisgeld in Höhe von 7.000 Euro für den Erst- und 3.000 Euro für den Zweitplatzierten geht, steht allerdings schon jetzt fest. Als Juroren berufen wurden demnach Dr. Andreas Coenen (Landrat des Kreises Viersen), Elke Sondermann-Becker (Leiterin Marketing und Kommunikation bei New-Life-Partner Regupol), Wolfram Markus (Chefredakteur der Zeitschrift Der Gemeinderat), Christina Guth (Netzwerkkoordinatorin des Innovationsforums Altreifenrecycling bzw. der Allianz Zukunft Reifen/AZuR) sowie Stephan Rau, Technischer Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK). Die Preisverleihung soll im Rahmen der „Mission Now“ genannten Kongress- und Messereihe stattfinden, wenn diese vom 27. bis zum 29. September Station in Köln macht. cm