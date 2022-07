Start-up RoadBotics durch Michelin übernommen

Michelin hat die Übernahme von RoadBotics – ein US-amerikanisches Start-up, das sich auf die Analyse von Bildern rund um die Verkehrsinfrastruktur spezialisiert hat – bekannt gegeben. Dank der Technologie des 2016 gegründeten Unternehmens sollen Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz in Informationen zum Zustand der jeweiligen Straßen bzw. etwaig nötigen Sanierungen umgewandelt werden können. Über die Akquisition will Michelin seine sogenannten DDI-Lösungen und -Services, bei dem das Akronym für Driving Data to Intelligence steht, eigenen Worten zufolge weiterentwickeln. „Diese neue Akquisition steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Michelin rund um Reifen. Mit der Übernahme von RoadBotics stärkt Michelin seine Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz zur Unterstützung einer intelligenteren und sichereren Mobilität. Durch die Kombination seines einzigartigen Wissens über die Reifen-/Fahrzeugnutzung und Fahrverhaltensanalyse mit der RoadBotics-Expertise bereichert Michelin sein Dienstleistungs- und Lösungsangebotsportfolio für Straßenmanager und hilft ihnen, Straßennetze zu optimieren und zu sichern“, erklärt Lorraine Frega, Executive Vice President Distribution, Services & Solutions, Strategy, Innovation & Partnerships bei der Michelin-Gruppe. cm