Stark ausgeweiteter Rückruf von Conti-Zweiradreifen

Hatte Continental schon vor ein paar Monaten über 4.000 Rollerreifen wegen möglicher Rissbildung in den USA zurückgerufen, so weitet sich das Ganze nun offenbar noch aus. Ging es dabei zunächst lediglich um das Profil „Scoot“, so sind nun offenbar auch Risse in den Profilrillen von Motorrad-/Rollerreifen des Herstellers mit der Typenbezeichnungen „TKC80“, „Go!“, „K62“, und „LB“ zutage getreten. Wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) berichtet, sollen aktuell insgesamt knapp 68.800 Reifen in alles in allem 46 Ausführungen bzw. Dimensionen betroffen sein. cm